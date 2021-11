Tennis, il tedesco Otte trionfa nel torneo di Bari

FRANCESCO LOIACONO - Il tedesco Oscar Otte vince il torneo ATP Challenger di Bari di tennis al “Country Club”. Supera in finale 7-5 7-5 l’altro tedesco Daniel Masur. Il pugliese di San Giorgio Jonico in provincia di Taranto Thomas Fabbiano perde 6-4 6-4 in semifinale col tedesco Otte. Fabbiano è efficace con gli smash e i lungolinea ma non basta per superare Otte.

Andrea Vavassori è sconfitto 7-5 3-6 7-6 nell’altra semifinale 7-5 3-6 7-6 dal tedesco Masur. L’altro pugliese Andrea Pellegrino nato a Bisceglie è eliminato 4-6 7-6 6-2 negli ottavi di finale da Andrea Vavassori. Pellegrino si oppone con i pallonetti e il dritto ma non riesce ad imporsi sul torinese.