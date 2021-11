Calcio, Serie C: il Monopoli vince 1-0 con la Paganese ed è secondo in classifica

FRANCESCO LOIACONO - Nella sedicesima giornata di andata del girone C di Serie C il Monopoli vince 1-0 al “Veneziani” con la Paganese ed è secondo con 30 punti, a -6 dal Bari. I biancoverdi superano di un punto in classifica il Palermo, terzo a 29 punti. I rosanero siciliani perdono 1-0 al “Curcio” col Picerno e sono a -7 dal Bari. Per il Monopoli decisivo il gol realizzato al 41’ del secondo tempo da Mercadante su rigore.

Il Foggia travolge 5-2 allo “Zaccheria” la Vibonese e con 24 punti raggiunge al settimo posto la Virtus Francavilla Fontana. I dauni passano in vantaggio al 22’ con Tuzzo. Al 29’ raddoppia Nicoletti. Al 38’ Ferrante realizza la terza rete. Al 44’ Curcio segna il quarto gol. Nel secondo tempo al 3’ la Vibonese va in gol con Bellini. Al 13’ i calabresi realizzano la seconda rete con Golfo. Al 36’ il Foggia segna il quinto gol con Golfo. La Virtus Francavilla Fontana pareggia 2-2 al “Romagnoli” col Campobasso. Nel primo tempo al 6’ i molisani passano in vantaggio con Persia. Al 23’ pareggia Maiorino. Al 30’ i pugliesi vanno in vantaggio con Caporale.

Nella ripresa al 17’ il Campobasso pareggia con Tenkorang. Terzo successo in trasferta per l’Andria. I biancazzurri vincono 3-2 al “San Filippo” con l’Acr Messina e sono quartultimi con 15 punti. Nel primo tempo al 2’ i peloritani passano in vantaggio con Catania. Al 13’ pareggia Di Piazza. Al 27’ l’Andria passa in vantaggio con l’argentino Bubas su rigore. Nel secondo tempo al 25’ l’Acr Messina pareggia con Adorante. Al 39’ Alberti segna la rete che consente alla squadra di Ciro Ginestra di ottenere i tre punti. Nel posticipo il Taranto sfiderà stasera alle 21 al “Menti” la Juve Stabia. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Rai Sport.