Serie C: il Monopoli pareggia col Potenza, il Bari supera 3-0 l'Andria

FRANCESCO LOIACONO - Nella quindicesima giornata di andata del girone C di Serie C il Monopoli pareggia 0-0 al “Viviani” col Potenza ed è quarto con 27 punti a -6 dal Bari che vince 3-0 al “Degli Ulivi” con l’Andria. I biancoverdi sono superati in classifica dalla Turris, terza a 28 punti dopo il successo dei campani in rimonta 2-1 al “Giovanni Paolo II” con la Virtus Francavilla Fontana. Per i biancazzurri prima sconfitta interna.

Nel secondo tempo al 4’ la Virtus Francavilla Fontana passa in vantaggio con Maiorino su rigore. Al16’ la Turris pareggia con Santaniello e al 38’ Pavone realizza la rete decisiva per il successo dei corallini. Il Taranto supera 3-2 allo “Jacovone” il Catania e si rilancia. Nel primo tempo gli jonici sbloccano il risultato al 15’ con Giovinco. Nella ripresa al 12’ raddoppia Civilleri. Gli etnei accorciano le distanze al 16’ con Sipos e pareggiano al 26’ con Moro su rigore. Al 95’ Bellocq realizza il gol risolutivo per la squadra di Pasquale Laterza.

Il Foggia pareggia 1-1 al “Romagnoli” col Campobasso e non riesce a fare un salto di qualità. I dauni passano in vantaggio al 22’ del primo tempo con Ferrante. Nel secondo tempo al 3’ i molisani pareggiano con Liguori. L’Andria rimane penultima con 12 punti insieme all’Acr Messina.