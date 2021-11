Tennis, a Parigi Bercy Djokovic e Medvedev volano in finale

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima semifinale del torneo di tennis Master 1000 di Parigi Bercy il serbo Novak Djokovic vince 3-6 6-0 7-6 col polacco Hubert Hurkacz. Il serbo è preciso con i passanti incrociati e i pallonetti. Fa la differenza in positivo col servizio e i colpi da fondo campo.

Djokovic è sicuro con questa qualifcazione alla finale di concludere il 2021 come Numero 1 al Mondo nella classifica ATP. Per Djokovic è la cinquantaquattresima finale in un Master nella sua carriera di tennista. Nella seconda semifinale il russo Daniil Medvedev supera 6-2 6-2 il tedesco Alexander Zverev.