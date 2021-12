Libri: al I Municipio si presenta il Dizionario Barese/Italiano e Italiano/Barese

Giovedì 9 dicembre alle 16,30 presso la Sala Conferenze del Primo Municipio di Bari, via Trevisani 206 (ex Ospedaletto dei Bambini), sarà presentato il Dizionario Barese/Italiano e Italiano/Barese “Per non dimenticare” di Giuseppe Gioia, Gaetano Mele e Francesco Signorile (WIP Edizioni).Interverranno: Lorenzo Leonetti, presidente del Primo Municipio; Angela Perna, presidente Commissione Risorse e Qualità ed i Consiglieri dello stesso Municipio.Voce narrante: Emanuele Battista, commediografo.Introduce Maria Giovanna Losito.Saranno presenti gli autori.Il Dizionario, di circa 1000 pagine, disponibile presso le librerie di Bari e, on line, presso la WIP Edizioni (080.5576003, atteso da anni, è da considerarsi il più completo, ricco e aggiornato di lemmi che, finalmente, vede la luce per la felicità di cultori, poeti, scrittori e simpatizzanti della nostra prima lingua, in modo che “U dialètte acchesì non móre chiú” (Così il dialetto non morrà).Gli autori hanno fatto ricorso ad una grafia ‘impressionistica’, che tiene conto di come le parole vengono di solito foneticamente pronunciate, segnando con accento acuto o grave, solo le vocali toniche. La raccolta è arricchita anche da vocaboli facenti parte dell’evoluzione linguistica e tecnologica moderna tradotti in dialetto e rispettando la fonetica dei nuovi quartieri baresi.Il dialetto solitamente fa parte della storia di una città, e Bari, con le dominazioni, le tradizioni, gli usi e i costumi, ha realizzato una propria storia che si traduce anche nella sua parlata colorita, con espressioni vivaci e uniche, difficilmente traducibili, ma perfettamente incisive e inconfondibili. Per non parlare della ricchezza dei significati di certi lemmi come ad esempio: sckaffe (schiaffo), dòlge dòlge (dolcemente), gnòtte (deglutire), grattàte (rubato), sckaffe (schiaffo), sfessá (stressare), stènne le pìete (morire), trevegghiá (atterrire), zòcchele (prostituta), zeffùnne (a profusione), che hanno un lungo corteo di sottolemmi e significati.: 392.0845296 – 328.6144619.Si accede nel rispetto di tutte le norme Covid.