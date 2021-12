Annalisa Caputo, Premio Testimone di Verità 2021

BARI - Il Premio alla docente di filosofia teoretica all’Università di Bari, una icona di San Nicola dei monaci di Monte Athos, sarà consegnato dall’arcivescovo di Bari-Bitonto mons. Giuseppe Satriano, lunedì 13 dicembre alle ore 18,30 presso la Comunità Società San Paolo di Bari in via Vassallo, 35.Il Circolo delle Comunicazioni Sociali “Vito Maurogiovanni”, di cui il giornalista Enzo Quarto è presidente, ha assegnato il Premio Testimone di Verità 2021 alla prof. Annalisa Caputo, con la seguente motivazione: “Per la costante ricerca della verità otre ogni fragilità e sofferenza umana, sempre in difesa della persona, sia nel suo percorso filosofico, culturale e di fede, sia nella condivisione solidale quotidiana dell’amore evangelico con le persone disabili assistite dal Centro Volontari della Sofferenza di Bari”.Negli anni precedenti il Premio Testimone della Verità, riconosciuto dal Direttivo del Circolo delle Comunicazioni Sociali “Vito Maurogiovanni” ad una persona laica di origine pugliese, è stato assegnato a Franco Chieco (2016), Daniela Marcone (2017), Francesco Bellino (2018), Francesca Borri (2019), Renato Brucoli (2020).