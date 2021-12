Basket, l'Happy Casa Brindisi gioca fuori casa col Reggio Emilia

(credits: Happy Casa Brindisi fb)

Quest’ultimo cercherà di confermarsi in particolare per la precisione nei tiri da tre punti. Lucio Redivo è in ripresa dopo l’infortunio alla spalla ma non potrà giocare. Potrebbe rientrare in una delle prossime settimane. Nel Reggio Emilia il coach Attilio Caja utilizzerà Stephen Thompson Mikael Hopkins, Leonardo Candi Bryant Crawford, Andrea Cinciarini Justin Johnson Osvaldas Olisevicius e Mouhamet Diouf.

Nell’undicesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi giocherà oggi alle 18,30 a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna col Reggio Emilia. Per i pugliesi sarà una partita molto insidiosa. Gli emiliani cercheranno la vittoria per rilanciarsi. L’Happy Casa non potrà permettersi un nuovo passo falso per confermarsi al terzo posto. Il tecnico Frank Vitucci conterà su Nathan Adrian Josh Perkins Jeremy Chappell, Wes Clark Raphael Gaspardo, Mattia Udom e Nick Perkins.