Bari, al Museo Civico la tombolata di comunità

BARI - Domani, giovedì 23 dicembre, alle ore 17, negli spazi del Museo Civico, si terrà la tombolata aperta a chiunque voglia parteciparvi. Attori e animatori condurranno il gioco i cui 90 numeri corrispondono alle copertine di altrettanti libri: ad ogni ambo, terno, quaterna e cinquina saranno recitati piccoli estratti del libro corrispondente al numero sorteggiato. I premi previsti i dal gioco sono libri nuovi di narrativa, albi illustrati o libri gioco e interattivi per bambini.Si tratta del quinto e ultimo appuntamento con la tombola che nei giorni scorsi si è svolta nei presidi del welfare in diversi quartieri della città.I posti disponibili sono 50 e le attività si svolgeranno nel massimo rispetto della normativa anti-covid.Per informazioni e prenotazioni è possibile contattar il numero 080 926 2102.L’iniziativa rientra nei circa 100 eventi gratuiti promossi dall’assessorato al Welfare con il programma “Natale di Comunità” per il contrasto alle povertà educative dei minori, coordinato dalla Biblioteca dei Ragazzi[e].