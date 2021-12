Bari, Maninni torna con il nuovo singolo 'Bari NY': una canzone sincera e profonda che arriva al cuore

BARI - È online il video ufficiale di “Bari NY” (Ghandi Dischi / Sony Music Italy) il nuovo singolo del cantautore barese Maninni, che con il precedente brano “Vaniglia” ha superato 100mila ascolti in meno di tre mesi e ha ricevuto l’attenzione di diversi network nazionali. “Bari NY” è scritto e composto dallo stesso Maninni con Diego Calvetti e Luca Giura e prodotto da Diego Calvetti.

In Bari NY - racconta Maninni al Giornale di Puglia - il concetto è quello di rivivere, con immagini e concetti semplici, emozioni che dopo anni rischiano di perdersi in una coppia; spesso dimentichiamo quanto le piccole cose (come una cena in due o una serata in riva al mare) siano state importanti, lasciandole passare inosservate, a causa della abitudine e della routine quotidiana. È una canzone molto sincera e profonda ma allo stesso tempo energica. Mi auguro possa arrivare un messaggio sincero e che emozioni la gente quanto ha emozionato me.

Il brano è accompagnato dal videoclip, girato da Mauro Lamanna, in cui si racconta, attraverso immagini semplici ma ricche di suggestione, la complicità quotidiana all’interno della vita di coppia che Maninni descrive così: «Nel video di Bari NY abbiamo voluto ricreare situazioni di vita reale, chi almeno una volta nella vita non ha vissuto momenti di innamoramento che riempiono il cuore. Spero davvero che possa arrivare un messaggio sincero, chiunque potrebbe immedesimarsi in questa storia. D’altronde ogni essere umano può essere collegato da questo sentimento universale chiamato amore».





Bari NY arriva nel periodo delle festività e Maninni ci racconta come vive il Natale: ''Il periodo natalizio è uno dei periodi in cui ritorno bambino, la possibilità di avere la famiglia riunita, fare le stesse cose che si facevano un tempo, senza pensare minimamente a tutto ciò che ci circonda, esattamente come la spensieratezza di un bambino. Giocare a carte a tavola con i nonni, con la propria famiglia, condividere in una sola giornata le stesse emozioni. Questo per me è il Natale, siamo abituati a vivere una vita a 100km/h , quando in realtà potremmo fermarci e goderci le piccole cose con più naturalezza''.