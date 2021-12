Basket, l' Happy Casa Brindisi perde 91-89 in casa col Pesaro

FRANCESCO LOIACONO - Nella tredicesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 91-89 al “Pala Pentassuglia” col Pesaro. Primo quarto, Redivo 9-8 per i pugliesi. Udom, 20-18. Zanelli, Brindisi prevale 27-25. Secondo quarto, Moretti 31-27 per i marchigiani. Redivo, 42-39 Happy Casa. Nick Perkins, Brindisi si impone di nuovo 43-41. Terzo quarto, Zanotti 54-51 per i marchigiani.

Udom permette ai pugliesi di restare in gara, ma 60-54 Pesaro. Lamb, il Pesaro trionfa 66-60. Quarto quarto, Tambone 69-60 per i marchigiani. Delfino, 73-69. Larson, 79-77. Jones, il Pesaro vince questo quarto e 91-89 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Nick Perkins 27 punti e Redivo 23. Nei marchigiani Larson 18 punti e Jones 14. Nella quattordicesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 2 Gennaio 2022 alle 20,30 a Brescia.