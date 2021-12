Quando la coppia scoppia, manuali di sopravvivenza

“Sta solo a te!”. Il vostro matrimonio è in crisi, barcolla paurosamente come un ubriaco? E’ finito in un guado? Siete separati in casa? Tra di voi c’è un clima teso, gli screzi sono quotidianità? Avete scoperto che il vostro lui ha un’altra lei e la vostra lei un altro lui? Continuate a vivere sotto lo stesso tetto per mera convenienza?

Lo scrittore Robert Paglier, dopo una serie di romanzi appassionanti tutti da leggere (li trovate sul web) ha messo giù due manuali di sopravvivenza: uno dalla parte di lui e l’altro dalla parete di lei.

Se vuoi amore devi coltivare amore”.

Li ha pubblicati in self publishing su Amazon (formato kindle): “Ottenere intimità emotiva e sessuale nel matrimonio” (Come migliorare la relazione con il marito anche dopo i 55 anni. Ti svelerò 7 modi per aumentare il tuo eros di Donna per tornare a sedurre), 2021, pp. 145, ebook € 3,99, cartaceo € 17,60 e “Ottenere intimità emotiva e sessuale nel matrimonio” (Come migliorare la relazione con la moglie anche dopo i 55 anni. Ti svelerò 7 modi per aumentare il tuo eros di Uomo per tornare a sedurre la tua compagna), 2021, pp. 153, ebook € 3,99, cartaceo € 17.60 (in accoppiata 40 €).

“Che ti piaccia o no lo scorrere del tempo porta sempre dei cambiamenti…”.

Probabilmente Paglier ha attinto al suo vissuto sentimentale ed esistenziale, infatti è sposato da decenni e padre di tre figli. Sin dalle prime righe, si nota subito che parla de visu, sul campo complicato dei sentimenti denso di insidie, chiaroscuri, sottintesi e malintesi.

“Arrivati alle soglie della terza età c’è uno strascico di stanchezza, spesso più emotiva che fisica…”.





Novello Virgilio nei gironi danteschi del matrimonio, ha strutturato i manuali con rapidi, e sapidi, capitoletti incalzanti, densi di pathos, ancorati al III Millennio e alle sue infinite problematiche di coppia, quasi ogni giorno riscritte nel loro filologia.

“Spronati e rivedere l’immagine che hai di te stesso...”.

Attenti alle potenzialità inespresse, ai luoghi comuni che condizionano le relazioni, le mode, i transfert, le sublimazioni, anche inconsce. Per riprendere in mano le redini della propria vita e puntare al top: volere è potere, e per iniziare “Comincia ad analizzare i tuoi pensieri…”. Provare non costa niente, Paglier è convincente, la sua parola seduce e rassicura.