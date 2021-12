Basket, l'Happy Casa Brindisi perde 72-56 fuori casa col Reggio Emilia

Nell’ undicesima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 72-56 a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna col Reggio Emilia. Primo quarto, Olisevicius 7-5 per gli emiliani. Nick Perkins, 12-9 per i pugliesi. Di nuovo Nick Perkins, Brindisi prevale 18-16. Secondo quarto, Johnson 22-18 per gli emiliani.

Udom tiene in gara l’ Happy Casa, però 24-21 Reggio Emilia. Olisevicius, 27-23. Cinciarini, gli emiliani si impongono 33-31. Terzo quarto, Hopkins 47-34 Reggio Emilia. Strautins, 51-34. Crawford, gli emiliani trionfano 58-40. Quarto quarto, Chappell mantiene in partita i pugliesi ma 58-45 Reggio Emilia. Olisevicius, 67-47. Diouf, il Reggio Emilia vince questo quarto e 72-56 tutta la partita. Quarta sconfitta consecutiva per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Nick Perkins 11 punti e Clark 10. Nel Reggio Emilia Olisevicius 16 punti e Hopkins 13. Nella dodicesima giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 19 Dicembre alle 20,45 al “Pala Pentassuglia” col Treviso.