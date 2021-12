Calcio, Serie C: il Monopoli pareggia 0-0 in casa col Latina

FRANCESCO LOIACONO - Nella diciottesima giornata di andata del girone C di Serie C il Monopoli pareggia 0-0 al “Veneziani” con il Latina. I biancoverdi sono raggiunti al terzo posto con 31 punti dall’Avellino e dal Catanzaro. Gli irpini superano 1-0 in trasferta la Vibonese.

Il Catanzaro vince 2-1 al “Romagnoli” col Campobasso. Il Monopoli è scavalcato di 2 punti dalla Turris, seconda a 32 punti. I campani prevalgono 5-0 al “Liguori” con l’Acr Messina e agganciano il Palermo sconfitto 2-0 al “Massimino” dal Catania. La Turris e il Palermo sono a -8 dal Bari, primo con 40 punti. Il Taranto è decimo a 24 punti.