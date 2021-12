Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 79-53 in casa con l'Armani Milano

Nella decima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 79-53 al “Pala Pentassuglia” con l’Armani Milano. Primo quarto, Josh Perkins 3-2 per i pugliesi. Adrian, 6-4. Gaspardo, 12-4. Adrian, 17-9. Gaspardo, Brindisi prevale 21-9. Secondo quarto, Chappell 23-13 per i pugliesi. Hines tiene in gara l’ Armani, ma 23-21 Happy Casa. Melli, 25-23 per i lombardi.

Questo quarto termina in parità, 27-27. Terzo quarto, Adrian 31-29 per i pugliesi. Shields, 34-33 Armani. Delaney, 39-35. Ancora Delaney con una tripla, 42-35. Bentil, 45-35. Hines, si impone 49-40. Quarto quarto, Ricci 52-40 per i lombardi. Nick Perkins mantiene in partita i pugliesi, però 52-44 Armani. Rodriguez, 56-44. Hall, 60-44. Di nuovo Hall, 66-46. Baldasso, 75-51. Biligha, 79-51. L’ Armani Milano vince questo quarto e 79-53 tutta la partita.

Terza sconfitta consecutiva per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Chappell 13 punti e Gaspardo 9. Nei lombardi Hall 18 punti e Delaney 11. Nell’undicesima giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 12 Dicembre alle 18,30 a Reggio Emilia.