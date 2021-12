Calcio, Serie C: ko il Foggia, pareggia il Taranto

Nella diciassettesima giornata di andata del girone C di Serie C il Foggia perde 2-0 al “Ceravolo” col Catanzaro e non riesce a fare un salto di qualità. E’ positivo il debutto sulla panchina dei calabresi del nuovo allenatore Vincenzo Vivarini subentrato all'esonerato Antonio Calabro. Il Catanzaro passa in vantaggio nel primo tempo al 44’ con Vazquez.

Nel secondo tempo al 26’ l’autorete di Sciacca permette ai calabresi di raddoppiare. La Virtus Francavilla Fontana vince 1-0 al “Giovanni Paolo II” col Monterosi e raggiunge a 27 punti al sesto posto l’Avellino in attesa della partita che gli irpini giocheranno stasera alle 21 al “Partenio” col Bari. Per i biancazzurri decisivo il gol realizzato al 7’ del secondo tempo da Maiorino. Il Taranto pareggia 0-0 allo “Jacovone” con l’Acr Messina. Per gli jonici solo 4 punti ottenuti nelle ultime cinque partite.

L’Andria perde 3-2 al “Degli Ulivi” col Picerno e rimane a 15 punti. Nel primo tempo al 42’ i lucani passano in vantaggio con D’Angelo. Al 44’ pareggia Venturini. Al 45’ i pugliesi completano la rimonta con Casoli. Nel secondo tempo al 32’ il Picerno pareggia con Esposito e al 95’ realizza la rete del successo con Pitarresi su rigore.