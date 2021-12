Bilancio Regione, Campo: "Approvata la manovra finanziaria della Regione. Stanziati 100.000 euro per lo storico Carnevale di Manfredonia"

BARI - “Abbiamo approvato nella Commissione Bilancio del Consiglio regionale la manovra finanziaria della Regione Puglia per il 2022 e, grazie al mio intervento, è previsto anche lo stanziamento di 100.000 euro per garantire l'organizzazione e lo svolgimento dello storico Carnevale di Manfredonia". Così in una nota il consigliere regionale Paolo Campo, componente della Commissione consiliare Bilancio."L'evento carnascialesco - prosegue - è tra i più antichi della Puglia ed è uno dei fattori propulsivi del turismo fuori stagione, giacché attira migliaia di appassionati e visitatori nei giorni della festa a vantaggio dell'intera filiera dell'accoglienza e del commercio. Avendo alle spalle l'esperienza della passata edizione, necessariamente condizionata dalle normative di contenimento del contagio da Covid, invito l'Amministrazione comunale di Manfredonia, destinataria del finanziamento a valutare l'eventuale spostamento dell'evento in primavera o in estate, quando sarà più sicuro e sereno organizzare un così grande appuntamento popolare”.