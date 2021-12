Calcio, classifica Serie C: il Taranto al nono posto con 30 punti

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone C di Serie C il Taranto è nono con 30 punti. Gli jonici hanno ottenuto 22 punti allo “Jacovone”. I rossoblu in 20 giornate hanno vinto 8 partite, pareggiato 6 volte e perso 6 incontri. La squadra di Pasquale Laterza ha realizzato 23 reti e ne ha subite 22. Per poter qualificarsi ai play off i pugliesi dovranno migliorare il rendimento in trasferta, dove sono stati sconfitti in 6 gare. Il Taranto poteva ottenere punti importanti nella tredicesima giornata di andata al “Partenio” di Avellino, 2-1 per gli irpini e nella sedicesima giornata al “Menti” con la Juve Stabia, 3-2 per i gialloblu campani. L’attaccante Andrea Saraniti ha segnato 6 gol.