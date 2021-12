Calcio, Serie C: il Foggia vince 1-0 allo Zaccheria con la Virtus Francavilla Fontana

FRANCESCO LOIACONO - Nella diciottesima giornata di andata del girone C di Serie C il Foggia vince 1-0 allo “Zaccheria” con la Virtus Francavilla Fontana e si rilancia. I biancazzurri non riescono a fare un salto di qualità. Per i dauni decisivo il gol di Ferrante al 41’ del primo tempo, conclusione da breve distanza sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Curcio.

Il Foggia raggiunge con 27 punti al settimo posto la Virtus Francavilla Fontana. L’Andria perde 1-0 a Viterbo col Monterosi. Per i laziali determinante la rete realizzata al 14’ del secondo tempo da Buglio. L’Andria resta a 15 punti insieme al Potenza. Primo successo sulla panchina del Monterosi per il nuovo tecnico Leonardo Menichini, subentrato il 10 Novembre all’esonerato David D’Antoni.