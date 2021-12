Champions: Real Madrid-Inter 2-0

Nella ripresa i nerazzurri continuano a giocare più del Real. Barella potrebbe pareggiare i conti, invece si fa espellere per il fallo di reazione su Militao. Inevitabilmente con in dieci contro undici gli schemi vengono modificati, Ancelotti dalla panchina mette in campo Valverde e Asensio autore del raddoppio prima del fischio finale con una pennellata chirurgica. Il Real diventa padrone del campo l'Inter deve accontentarsi del passaggio del turno.

A sbloccare il risultato e Kross con un tiro imprendibile, anche se l'Inter sulla scia delle vittorie in campionato, soprattutto nel primo tempo ha creato diverse occasioni con Dzeko, Perisic, Lautaro. Le manovre degli ospiti sono efficaci, ma difettano in cinismo. Anche in fase difensiva Rodrygo e Vinicius vengono tenuti a vista. Anche se il primo dei merengue avrebbe potuto chiudere la partita, ma il palo continua a tenere a galla l'Inter.