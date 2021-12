Convegni: a Polignano 'La messa alla prova dell’imputato nel processo penale'

POLIGNANO (BA) - “La messa alla prova dell’imputato nel processo penale. Aspetti sostanziali e processuali”. Questo il titolo del convegno in programma il 15 dicembre alle ore 15,45, nella Sala consiliare del Comune di Polignano a mare (viale Rimembranza 21).Dopo i saluti istituzionali della segretaria dell’Associazione Forense Polignanese “Piero Calamandrei”, organizzatrice dell’evento, Marta Frugis, del Sindaco Domenico Vitto e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Giovanni Stefanì, relazioneranno: Valeria La Battaglia, magistrato del Tribunale di Matera; Nicola Triggiani, ordinario di diritto processuale penale all’Università di Bari “Aldo Moro”; Guglielmo Starace, Presidente della Camera penale di Bari; Maddalena Tricase, funzionario dell’Ufficio di esecuzione penale esterna.A moderare i lavori, Nino Galluzzi, Presidente dell’Associazione Forense Polignanese “P. Calamandrei”.Il convegno intende fare il punto su un istituto introdotto nel 2014 e recentemente oggetto della “Riforma Cartabia” (legge n. 134/2021) per rispondere meglio alle esigenze di deflazione processuale e penitenziaria.Sono previsti 3 crediti formativi per gli avvocati che parteciperanno all’evento.