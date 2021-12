Coppa Davis: trionfa la Russia

(via Davis Cup fb)





Per la Russia è il terzo successo in Coppa Davis della sua storia dopo quelli del 2002 e del 2006. Trionfo meritato. Rublev e Medvedev sono precisi con dritto, top spin, demivolèe e lungo linea. Fanno la differenza in positivo con i colpi da fondo campo.

La Russia vince la Coppa Davis di tennis. Nella finale supera 2-0 a Madrid la Croazia. Nel primo singolare il russo Andrej Rublev prevale 6-4 7-6 col croato Borna Gojo. Nel secondo singolare l’altro russo Daniil Medvedev si impone 7-6 6-2 con l’altro croato Marin Cilic.