BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia, su 20.631 test anti Covid eseguiti, sono risultate positive 468 persone, con un tasso di positività del 2,3% in forte rialzo rispetto ai 362 di ieri (pari all'1,6%). Non risultano decessi.Sono 4.833 i positivi, 141 i ricoverati in area non critica, 18 in terapia intensiva.Questa la suddivisione per provincia: 156 nel Barese, 9 nella Bat, 81 nel Brindisino, 82 nel Foggiano, 80 in provincia di Lecce, 52 in quella di Taranto, 4 i residenti fuori regione, 4 in provincia in via di definizione.