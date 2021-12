Cure palliative, il modello di assistenza della Asl Bari per i pazienti oncologici e complessi: conferenza a Monopoli con Emiliano e dg Sanguedolce

BARI - La ASL Bari ha ridefinito l’organizzazione della Unità operativa Cure Palliative e Hospice, promuovendo un modello di assistenza per le persone affette da patologie oncologiche e complesse, che garantisca il diritto alla salute e il rispetto della dignità della persona.I dettagli saranno forniti in una conferenza stampa domani mattina alle ore 10 all’interno della Biblioteca “P. Rendella” a Monopoli con il presidente della Regione Puglia e Assessore alla Sanità, Michele Emiliano, il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro, il direttore generale della ASL di Bari, Antonio Sanguedolce, il responsabile delle Cure Palliative ASL Bari, Felice Spaccavento e il sindaco di Monopoli Angelo Annese.Alla conferenza stampa, seguiranno altri due appuntamenti a Monopoli: l’apertura del nuovo Hub vaccini, alle ore 11.30, nella sede del centro polifunzionale, in via Arenazza n.40, e alle ore 12 inaugurazione della nuova TAC (128 slices) presso Ospedale San Giacomo.