Scatta da domani obbligo vaccinale per scuola, militari e forze di polizia

ROMA - Al via da domani, 14 dicembre, l'obbligo vaccinale del personale della scuola e stamattina arriverà una circolare alle scuole con le indicazioni per i controlli che saranno su piattaforma e automatici come per il green pass.Scatterà anche nella giornata di domani l'obbligo di vaccinazione anti-Covid per militari e forze di polizia.L'inadempienza porterà all'immediata sospensione del servizio senza ricadute disciplinari con la conservazione del rapporto di lavoro. Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in audizione alla commissione Affari costituzionali del Senato, sottolineando che "ci sarà un continuo monitoraggio sugli operatori che hanno adempiuto all'obbligo.