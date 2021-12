E' morta la grande Lina Wertmuller

ROMA - Scompare la grande regista Lina Wertmuller. Aveva 93 anni e si è spenta nella notte a Roma. Wertmuller era nata il 14 agosto 1928 ed aveva firmato film come 'Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto', 'Pasqualino settebellezze', 'Mimì metallurgico' segnando la storia della commedia italiana.La camera ardente sarà allestita in Campidoglio. A dare la notizia il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che in un tweet la ricorda come "una grande regista che ha realizzato film densi di ironia e intelligenza, la prima donna candidata all'Oscar per la miglior regia".