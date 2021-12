Un anno senza Paolo Rossi, il ricordo della Rai e della Fifa

Di esso, con la trionfale conquista, Rossi fu uno dei trascinatori e per ricordarlo ad un anno dalla sua scomparsa Rai Sport riproporrà le gare dell'Italia contro Brasile, Polonia e Germania Ovest Argentina, al termine delle quali realizzò complessivamente 6 reti.





Nel ricordo di questa sua impresa sportiva e di quel Mondiale che lo consacrò capocannoniere, nella serata di giovedì 9 dicembre 2021 la Fifa ha organizzato presso il Museo storico di Zurigo una cerimonia commemorativa alla presenza della vedova Federica Cappelletti, di alcuni dei suoi compagni di squadra della Nazionale italiana campione del mondo nel 1982 e di Falcao e di Junior, quali avversari della sfida che il 5 luglio dello stesso anno oppose gli azzurri alla selezione verde oro. In questa memorabile partita, Paolo Rossi realizzò la tripletta con la quale l'Italia eliminò il Brasile dal Mondiale di Spagna.

Il 9 dicembre 2020 all'ospedale di Siena Paolo Rossi muore per un tumore ai polmoni. L'Italia sportiva ed in particolare calcistica e non solo, svegliandosi con questa notizia, diventa inaspettatamente orfana di un personaggio che contribuì alla rinascita del calcio italiano dopo un decennio di oscurità e le cui luci in fondo al tunnel si intravidero sin dal Mondiale di Argentina del 1978, per poi splendere nel successivo campionato del Mondo disputatosi in Spagna nel 1982.