Elezioni provinciali in Puglia, Fratelli d'Italia è il primo partito del centrodestra

- Francesco Antonio Conte (5748 voti), Giuseppe Bagnulo (4800 voti) e Massimiliano Oggiano (4548 voti) per la provincia di Brindisi; Emanuele Cozzoli (5275 voti), Ludovico Peschechera (4206 voti), Pasquale Di Trani (4017 voti) per la provincia Bat. Questi gli eletti di Fratelli d'Italia che oggi riempiono di orgoglio tutta la squadra pugliese. Così in una nota FdI Puglia.Pur auspicando - prosegue la nota - che in futuro siano direttamente i cittadini a scegliere i loro rappresentanti in consiglio provinciale, registriamo un risultato straordinario per entrambe le province.Un ottimo, e per nulla scontato, risultato: Fratelli d’Italia alle elezioni per il Consiglio della Provincia di Brindisi elegge tre consiglieri provinciali, avendo avuto la fiducia e la stima di 83 consiglieri comunali, con 24.000 voti ponderati. La scelta di presentarsi da soli è stata premiata ampiamente: il partito guidato da Giorgia Meloni è risultato in questa elezione indiretta il primo partito non solo del centrodestra, ma di tutti. Nella Bat Fratelli d'Italia è riuscita a fare sintesi nella lista di centrodestra e, anche in questo caso, l'elezione di ben tre consiglieri rappresenta non solo il miglior risultato di lista ma anche quello di tutte le liste presentatesi.Agli eletti l'augurio di buon lavoro; un ringraziamento particolare alla classe dirigente che ha consentito lo straordinario risultato che conferma la forza e la vincente progettualità del partito di Giorgia Meloni in Puglia. E' quanto dichiarato dai Coordinatori provinciali di Brindisi Luigi Caroli, della Bat Francesco Ventola e dal Coordinatore Regionale di Fratelli d'Italia On. Marcello Gemmato.