Von der Leyen: "Giovani sono stati d'esempio per tutti, piu vaccinati di altre generazioni"

(Agenzia Vista) Milano, 19 dicembre 2021 - "Dall'inizio della pandemia i giovani sono stati un esempio per tutti. Qui in Italia oltre l'80% dei ragazzi della vostra età è completamente vaccinato, una percentuale più elevata rispetto alle persone con qualche anno in più di voi". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel corso della sua prolusione in occasione del centesimo anniversario dell'Università Cattolica di Milano che inaugura l'anno accademico 2021-2022.