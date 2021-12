Emiliano incontra il Metropolita Hilarion alla Lum al convegno 'Dialogo fra religioni'

“Dal 2005 - ha detto - dalla visita di Benedetto XVI, ha fatto seguito quella di Papa Francesco che è venuto a Bari molte volte e ha convocato riunioni importantissime con i vescovi del Mediterraneo. Poi la visita del presidente Putin nel 2007 e del presidente Medvedev per la restituzione della Chiesa russa al Patriarcato di Mosca. In questi anni, attraverso episodi di reciproco aiuto, come quelli che abbiamo ricevuto dal Patriarcato durante la prima fase dell’emergenza Covid, e la presenza di San Nicola, i rapporti non sono stati solo in termini di religiosità ma anche di amicizia. E questa amicizia è forte, radicata e noi speriamo che possa favorire l’incontro a Bari tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill, perché è il nostro sogno da tantissimi anni e speriamo che si realizzi presto”.

BARI - “Sono quasi 15 anni che il Comune di Bari e la Regione Puglia cercano in tutti i modi di facilitare questo dialogo” ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando la visita di Sua Eminenza il Metropolita Hilarion Alfeev, presidente del Dipartimento per le Relazioni Ecclesiastiche Esterne del Patriarcato di Mosca, alla Lum di Bari per una Lectio Magistralis nell'ambito del convegno "Dialogo fra Religioni".