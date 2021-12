FIFPRO '21: Donnarumma, Bonucci e Jorginho tra i più votati

(ap)





La formazione composta dagli 11 giocatori più votati nel corso del 2021 sarà annunciata lunedì 17 gennaio in occasione dei The Best FIFA Football Awards.

- Ci sono anche i campioni d'Europa laureatisi nella finale disputasi l'11 luglio 2021 a Wembley quali il portiere Gianluigi Donnarumma, il difensore Leonardo Bonucci ed il centrocampista Jorga Luiz Frello Fiho (meglio conosciuto come Jorginho) tra i 23 calciatori che hanno ricevuto il maggior numero di voti per il FIFA FIPRO Men's World 11.