Gaia e Amazon Music celebrano il Natale con un brano esclusivo

MILANO - La stagione natalizia è ormai alle porte e per celebrarla Amazon Music ha annunciato il lancio di un nuovo ed esclusivo Amazon Original in collaborazione con Gaia.



“What Christmas Means to me”, questo il titolo della nuova traccia rilasciata oggi come Amazon Original. La canzone, cover del celebre brano di Stevie Wonder e reinterpretata da Gaia con delle note in portoghese, è inserita all’interno dell’album “Alma - Christmas Edition” uscito in esclusiva per Amazon Music. Inoltre, contenuti originali accompagnano questa nuova uscita: sui canali YouTube di Amazon Music e di Gaia saranno infatti disponibili il videoclip musicale della traccia Amazon Orignal, in cui le atmosfere natalizie e brasiliane si fonderanno in un’ambientazione unica, e il video di backstage in cui l’artista racconta questo emozionante viaggio. I canali social di Amazon Music Italia ospiteranno fino a Natale contenuti esclusivi e divertenti girati dietro le quinte per immergere i fan nell'atmosfera delle feste con un tocco brasiliano.

Vi ringrazio anticipatamente per il rilievo che riuscirete a dare alla notizia e resto a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.