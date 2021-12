Gallipoli, in porto nave da crociera Amera

GALLIPOLI (LE) - Oggi Gallipoli si risveglia con la Nave Amera della Phoenix Reisen di Bonn impegnata in una traversata nel Mar Mediterraneo della durata di 18 giorni, da Nizza fino a Savona. Lunga circa 210 metri, la nave Amera porta con sé circa mille passeggeri, tutti di nazionalità tedesca.L’Amera ha lasciato ieri la Grecia, precisamente l’isola di Corfù, e salperà alle ore 14 in direzione Siracusa e concluderà la sua traversata il 14 dicembre. Nel corso della mattinata un nutrito gruppo di crocieristi, accompagnati da esperte guide, ha visitato il centro storico di Gallipoli.“Questo è il risultato di un progetto che porto avanti dal primo giorno del mio mandato insieme alla mia squadra. Il turismo crocieristico è per noi un’opportunità che vogliamo confermare e rendere strutturale. Abbiamo le bellezza artistiche, naturali, culturali e tradizionali che possono competere con il mercato di riferimento. – commenta Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli.Il progetto dell'Amministrazione comunale è quello di rendere Gallipoli il porto turistico del Salento e di inserire la città nelle rotte del Mar Mediterraneo: far approdare i turisti nel centro storico è infatti una novità per tantissime navi da crociera.“Abbiamo la possibilità di sviluppare un nuovo segmento turistico che ha il fine di valorizzare il territorio e accrescere la nostra attrattività nel mondo. Ringrazio l’Autorità Marittima, gli operatori portuali, l’Assessore al Turismo Dott.ssa Rossana Nicoletti e l’Agenzia Marittima De Luca che con noi sta contribuendo a questo progetto di sviluppo del territorio” – conclude Minerva.Ad incontrare ufficialmente il personale a bordo e il capitano Martin Rittig, l’assessore al turismo Rossana Nicoletti che ha portato in dono un quadro del pittore tedesco Jakob Philipp Hackert, ovvero il celebre dipinto raffigurante il porto di Gallipoli.“Siamo orgogliosi e onorati di ospitare nel nostro porto di Gallipoli la nave Amera, una splendida e lussuosa nave da crociera, frutto dell’intenso lavoro dell’Amministrazione che ha fortemente voluto Gallipoli tra le rotte del turismo di eccellenza. L’approdo nel porto, nel mese di dicembre, rafforza il progetto di puntare sempre più sulla destagionalizzazione e attrarre nella nostra Gallipoli un turismo di qualità. – commenta l’assessore Nicoletti - “La nostra città oltre ad offrire un percorso enogastonomico, che valorizza la cucina e i sapori salentini, ha un patrimonio artistico inestimabile con il barocco gallipolino che merita di essere visitato al pari delle corti del pittoresco centro storico. Il plauso va agli operatori portuali, alla Capitaneria di Porto perché l’arrivo di questa nave, in un momento storico difficile dal punto di vista sanitario, sottolinea comunque la voglia e la speranza di ripartenza, di un ritorno verso un’auspicata normalità, un’occasione importante per la crescita e per il futuro di Gallipoli. Nelle prossime settimane organizzeremo dei tavoli organizzativi per accogliere le nuove navi che approderanno in città nel mese di aprile”.Sono già quattro le rotte che, in primavera, includono il porto di Gallipoli come tappa di approdo; la prima è prevista per il primo di aprile.