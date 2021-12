Giallo a Catania, giovane uccisa in strada a colpi di pistola

CATANIA - Dramma ieri sera tra Catania e Misterbianco, dove una 27enne era appena uscita dal panificio-pasticceria in cui lavorava, in via Alberto Nobel, quando le sono stati esplosi contro alcuni colpi di arma da fuoco, uno dei quali l'ha ferita mortalmente. La vittima, che lascia una bimba molto piccola, aveva delle buste di pane che stava per portare a casa, che le sono cadute in strada.Gli investigatori stanno indagando anche sulla sfera personale della vittima, nel cui ambito potrebbe essere maturato il delitto.Per questo i militari dell'Arma del comando provinciale di Catania e della Tenenza di Misterbianco hanno sentito più volte testimoni, familiari e amici.