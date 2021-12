Grotte di Castellana, evento e partnership con il MarTA

CASTELLANA GROTTE (BA) - “Valorizzare il patrimonio culturale: la sfida di coniugare sostenibilità, innovazione e territorialità”. Sarà questo il focus dell'appuntamento di sabato 11 dicembre alle ore 17.30 nella caverna della Grave delle Grotte di Castellana (Ba), un’occasione di incontro e confronto fra mondo dell’università, della ricerca scientifica e il settore culturale, voluto dalle Grotte di Castellana in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA, e il supporto dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e del Politecnico di Bari.L'evento sancirà anche l’avvio di una partnership strategica fra le Grotte di Castellana e il MArTA e sarà occasione per presentare i termini della collaborazione fra i due importanti attrattori turistici pugliesi. Grazie agli interventi di illustri relatori, inoltre, si porrà attenzione al tema della valorizzazione del patrimonio, seguendo le tre direttrici della sostenibilità, dell’innovazione e della territorialità, affinché da un’illuminata gestione di un bene culturale o paesaggistico si possa favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico di un territorio.Per i saluti istituzionali interverranno il Sindaco di Castellana Grotte Francesco De Ruvo, il prof. Stefano Bronzini, Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, il prof. Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico di Bari, il prof. Riccardo Pagano, Direttore del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, l’avv. Agusto dell’Erba, Presidente della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali e presidente della BCC CRA di Castellana Grotte, la sen. Patty L’Abbate, Componente della Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato della Repubblica, l’on. Ubaldo Pagano, Componente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, e il Presidente del CdA delle Grotte di Castellana Victor Casulli. Relatori dell’appuntamento saranno la Direttrice del MArTA Eva Degl’Innocenti, il prof. Giuliano Volpe dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e Presidente emerito del Consiglio Superiore dei beni culturali e paesaggistici del MiBACT, il prof. Stefano Dell’Atti dell’Università degli Studi di Foggia e il prof. Stefano Miani dell’Università degli Studi di Udine. Ad introdurre e moderare sarà il prof. Vincenzo Pacelli dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.L’evento gratuito si svolgerà, in ottemperanza alle misure in vigore di contenimento del Covid-19, all’interno delle Grotte di Castellana. Sarà possibile assistere in presenza all’evento previa prenotazione all’indirizzo email segreteria@grottedicastellana.it e con esibizione del super Green Pass. Informazioni sul sito www.grottedicastellana.it e sui social ufficiali delle Grotte.