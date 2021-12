Lotteria Italia, in Puglia staccati 262.895 biglietti: a Bari oltre 87mila

BARI - E’ partito il conto alla rovescia in vista dell’estrazione del 6 gennaio della Lotteria Italia. Come emerge dai dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli elaborati da Agimeg in Puglia sono stati staccati 262.895 biglietti. Tra le province guida Bari con 87.632 biglietti, seguita da Lecce con 56.335 biglietti venduti.

Numeri importanti per la Lotteria più antica del nostro Paese, sostenuta da Adm con l’azione del direttore generale Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.