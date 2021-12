Manovra, Vianello - Villarosa: "Partiti favorevoli a emendamento Bpb? Lo votino"

ROMA - "Oggi (14 dicembre, ndr) in piazza SS Apostoli, a Roma, abbiamo incontrato i risparmiatori della Banca popolare di Bari. La Banca sarebbe dovuta diventare una grande banca d'investimento del sud ma il progetto sembra arenato e i risparmiatori non vengono risarciti come sarebbe giusto fare". Così, in una nota, Alessio Villarosa (ex sottosegretario al Mef, ora deputato nel Misto) e Giovanni Vianello (deputato di Alternativa)."Prendiamo atto dal comitato indipendente azionisti Bpb - prosegue la nota - che Lega, Pd, Forza Italia, Maie e altri membri del Misto sono favorevoli alla creazione di un fondo ristoro con nuove risorse rinvenienti dai conti dormienti e con procedura simile al fondo ristoro Fir. Ho creato il Fondo risparmiatori e sono convinto ci siano gli stessi presupposti anche per gli azionisti di popolare di Bari. Aspettiamo i partiti alla prova dei fatti in commissione Bilancio al Senato".