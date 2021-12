Negri Firman PR & Communication nomina Carolyn Batista Direttore della sede di New York

Negri Firman PR & Communication ha nominato Carolyn Batista Direttore della sede di New York. Batista avrà il compito di guidare e supervisionare i clienti e le attività lavorando a stretto contatto con la fondatrice e direttore creativo Silvia Negri Firman. Carolyn Batista parteciperà alla strategia di sviluppo con l’obiettivo di espandere Negri Firman in nuovi settori e aree di business, che dall’anno della fusione con WSM nel 2020 hanno rappresentato una crescita importante nel fatturato. L'agenzia continuerà a fornire gli stessi servizi implementando strategie su misura per le pubbliche relazioni, l’ufficio stampa, il digital, gli eventi e la creatività.

“Sono entusiasta per l’opportunità di lavorare di nuovo con il team di Negri Firman. Ho un enorme rispetto per Silvia Negri Firman e la sua volontà di riformulare le strategie di brand building e comunicazione attraverso il suo approccio unico e creativo. Sono entusiasta di poter dare il mio contributo per far crescere l’agenzia nel mercato americano”.

In precedenza, Batista ha ricoperto il ruolo di Senior Director presso PURPLE e, ancor prima, ha rivestito posizioni di PR e Comunicazione presso ETRO e Negri Firman. Batista apporterà all'agenzia una vasta conoscenza del panorama mediatico internazionale e dell'industria della moda.