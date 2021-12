'Numismatica del Risorgimento', convegno nazionale a Bari

Il premio si pone l’obiettivo di riconoscere con un segno tangibile quanti hanno fornito un notevole apporto alla progressione e alla diffusione delle conoscenze relative alla numismatica. Il concorso – che ha visto la premiazione nelle sue varie edizioni di studiosi di fama internazionale – ha cadenza annuale e consiste nel conferimento di una artistica medaglia in bronzo.

Il premio si pone l’obiettivo di riconoscere con un segno tangibile quanti hanno fornito un notevole apporto alla progressione e alla diffusione delle conoscenze relative alla numismatica. Il concorso – che ha visto la premiazione nelle sue varie edizioni di studiosi di fama internazionale – ha cadenza annuale e consiste nel conferimento di una artistica medaglia in bronzo.

BARI - La Cerimonia di Premiazione del Premio “Biblionumis” per la ricerca numismatica, giunto quest’anno alla IV Edizione, si terrà a Bari il 18 dicembre 2021 in occasione del 1° Convegno Nazionale di Studi Numismatica del Risorgimento organizzato dall’Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon – Delegazione Provinciale di Bari.