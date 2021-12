Palagiano, tragico incidente sulla tangenziale SS 106 dir

ANTONIO NOTARNICOLA - Spaventoso incidente stradale è accaduto l’altra mattina sulla tangenziale che collega la SS 106, per Reggio Calabria e SS 100 per Bari. Poco prima delle 8 un fragoroso boato ha lacerato la quiete tale da essere udito dagli abitanti della immediata periferia del rione San Nicola, zona est del paese.

Il fatto:

Un autoarticolato, adibito al trasporto carburanti, ha tamponato un autotreno che trasportava lattine di Coca Cola, mentre era in procinto di entrare nella stazione di servizio Eni.

L’autista dell’autoarticolato ha avuto la peggio in quanto nell’evitare l’urto ha sterzato verso sinistra, finendo, inevitabilmente, di invadere la corsia opposta. Manovra questa che solo per pura fortuna non registra conseguenze più pesanti, in quanto, in quel momento, non vi erano automezzi in transito nella direzione opposta.

Il pesante mezzo nella sua manovra intrapresa per evitare il tamponamento è andato a sbattere contro il guard-rail di protezione tale da comportare, nell’urto, lo sganciamento della cabina di manovra dal resto del mezzo articolato.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di pronto soccorso che hanno provveduto a trasportare il malcapitato all’ospedale ss. Annunziata di Taranto che stando a notizie dell’ultima ora, sembra non versi in pericolo di vita. Oltre ai mezzi di pronto soccorso sono intervenuti, sul luogo dell’incidente, mezzi dei VV.FF., i Carabinieri della stazione di Palagiano e agenti di Polizia Locale.

Per oltre un'ora il traffico sulla tangenziale è stato bloccato, nei due sensi di marcia, per le conseguenze dell'incidente.

La circolazione è ripresa verso le ore 9 facendo passare la lunga fila di auto, che ormai si era formata, deviando il traffico all'interno della stazione di servizio.

Per evitare il protrarsi del disagio agli automobilisti, una postazione di vigili urbani, opportunamente collocata nei pressi dell'azienda Florovivaistica Ascenzio Mancini e un’altra in prossimità dell’incrocio che porta alla stazione FS Palagiano-Mottola hanno provveduto a deviare il traffico all’interno del paese. Provvedimento corretto oltreché opportuno per evitare ulteriori disagi agli automobilisti diretti verso la SS. 100 o SS. 106. Nel frattempo alcune squadre di operai addetti alla manutenzione stradale hanno provveduto a ripulire entrambe le carreggiate e a rimetterle a norma per il transito.