Parchitelli: “Con la legge di bilancio guardiamo con fiducia al futuro”

BARI - "Oggi il Consiglio regionale si riunisce per approvare il Bilancio di previsione 2022. Un traguardo importante per programmare il lavoro che ci attende nei prossimi mesi. Nei giorni scorsi tutte le nostre Commissioni consiliari hanno lavorato per mettere a punto articoli e emendamenti da inserire nella Legge di Bilancio. Sono particolarmente felice del fatto che alcune mie proposte vedranno operatività nel prossimo anno". Così in una nota la consigliera Pd Lucia Parchitelli sul Bilancio di previsione 2022."In Commissione Bilancio - prosegue Parchitelli - è stato approvato un emendamento, a mia firma, riguardante il 'Contributo associazioni per le cure palliative pediatriche domiciliari'. In attesa che si dia seguito alla mia proposta di istituzione degli Hospice pediatrici nella nostra Regione, il contributo (con una dotazione finanziaria totale di 1milione di euro) da assegnare alle Associazioni riconosciute a livello regionale consentirà il miglioramento della vita dei piccoli pazienti, che potranno essere curati a casa, ma sarà anche supporto attivo per le loro famiglie. Nella legge di Bilancio, è previsto anche un 'Fondo di rotazione in favore dei Comuni per l’esecuzione di interventi di chiusura e/o post gestione di discariche di rifiuti'. 500mila euro per il solo 2022, con aiuti per le discariche interessate da rischio ambientale-sanitario, procedimenti penali e predissesto delle Amministrazioni comunali in cui il sito discarica è ubicato. Molto importante anche l’articolo riservato ai piccoli risparmiatori pugliesi danneggiati dalle Banche che con il 'Contributo straordinario per l’assistenza legale dei risparmiatori danneggiati dalle banche aventi sede legale nel territorio regionale', da me fortemente voluto, avranno a disposizione un fondo di 300mila euro che non sarà sicuramente risolutivo dei loro problemi, ma dimostra l’attenzione della Regione Puglia alle loro vicende, che continueremo a seguire. Spazio però anche alla cultura con il 'Contributo ai Comuni pugliesi candidati al titolo di Capitale italiana della Cultura'; ovvero un sostegno di 300mila euro per Conversano e Mesagne da utilizzare sia in fase di candidatura (per il 2024) che di realizzazione delle migliori progettualità. Sempre in ambito culturale i 'Contributi per i Carnevali storici delle Città di Putignano, Manfredonia e Massafra', per i quali la Regione Puglia mette a Bilancio 300mila euro nell’ambito del Fondo Speciale per la Cultura e il Patrimonio culturale. In tema di lavoro, ho sostenuto l’emendamento sul 'Rafforzamento della capacità amministrativa di ARPAL Puglia' che, nel completamento del piano di rafforzamento dei Centri per l’Impiego, consente alla stessa ARPAL di utilizzare risorse per evitare la discontinuità amministrativa e porre in essere interventi a tempo determinato che tuttavia non dovranno superare il 30 giugno 2022. Infine un mio emendamento si inserisce nell’articolo relativo al 'Sostegno al Sistema delle Reti biblio-museali Territoriali'. 900mila euro (ripartiti nelle annualità 2022/23/24) per l’implementazione delle reti museali e bibliotecarie pugliesi, ma anche per programmi di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale nonché di promozione della lettura. Un grande lavoro insomma - conclude - al quale vanno aggiunte le proposte degli altri colleghi Consiglieri. Un impegno costante per la crescita della Puglia con uno sguardo rivolto al quotidiano di tutti i pugliesi affinché come spesso ci capita di ripetere, ed è quasi diventato il nostro manifesto di lavoro, nessuno rimanga indietro".