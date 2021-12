Piano rifiuti, Forza Italia: “Cittadini presi in giro dal centrosinistra. Discariche di Martucci e Corigliano saranno attive”

BARI - “Ieri il centrosinistra ha deciso: le discariche di contrada Martucci e di Corigliano saranno attivate. Questa è la verità che qualcuno, in queste ore, sta tentando maldestramente di mistificare per continuare ad irrorare il terreno delle prese in giro. L’emendamento al Piano Rifiuti approvato, infatti, contiene solo degli atti dovuti (ed anche tardivi) come la riqualificazione ambientale". Così in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Paride Mazzotta."Ma le discariche - proseguono i consiglieri forzisti - saranno operative nonostante la contrarietà netta espressa dai cittadini e proprio nella Regione guidata da chi sventola la bandiera della partecipazione. Il nostro emendamento, invece, era chiaro e netto: chiedevamo lo stralcio immediato dei due siti dall’elenco delle discariche, distribuendo i rifiuti nelle altre. Ma il centrosinistra lo ha bocciato. Questa è la verità, amara, che spacca il vetro dell’ipocrisia di chi continua a calpestare la volontà dei territori che ha tradito col proprio voto in Aula”.