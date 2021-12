PNRR, Borraccino: bandi aperti per 1.000 esperti in tutt’Italia, candidature entro il 6 dicembre 2021

"Le Regioni - conclude Borraccino - hanno già inviato i fabbisogni al Dipartimento della Funzione pubblica, che provvederà ora a fornire loro l’elenco di professionisti ed esperti, selezionati attraverso inPA in base al curriculum e alla zona di attività, per facilitare le procedure comparative per l’attribuzione degli incarichi. Il portale inPA genererà elenchi dei professionisti ed esperti con profilo coerente con quello degli Avvisi, elenchi che saranno inviati alle Regioni. Entro il 31 dicembre 2021 le Regioni individueranno i professionisti cui conferire l’incarico".

BARI - "Come da Decreto n.80/2021, sono attivi sul portale inPA ( https://www.inpa.gov.it/ ) i bandi per il conferimento di 1.000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, a supporto delle Amministrazioni territoriali, per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare sono richiesti: ingegneri, architetti, biologi, chimici, fisici, esperti giuridici, informatici e gestionali, statistici, agronomi, geologi, geometri". Così Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto."Le candidature - prosegue Borraccino - possono essere effettuate entro le ore 14 del 6 dicembre 2021.I professionisti, destinati per il 40% alle Regioni del Sud e per il 60% al Centro Nord, presteranno servizio presso le Amministrazioni locali (uffici regionali, amministrazioni comunali e provinciali) e si occuperanno di supportare la gestione delle procedure nei seguenti settori principali: ambiente, rifiuti, energie rinnovabili, edilizia e urbanistica, appalti, infrastrutture digitali".