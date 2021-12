Tacoshop.it: l'ormai affermato brand pugliese in costante crescita nel settore arredo bagno

BARI - La storia di successo di Tacoshop.it, ormai affermato brand pugliese del settore arredo bagno, ha inizio a Monopoli, Bari, nel novembre 2017 quando l'arredo bagno di qualità incontra le ultime tendenze del design.Un'innovativa e originale idea di arredamento che segue la moda ma, allo stesso tempo, rivolge lo sguardo alle innumerevoli possibilità di personalizzazione che solo i massimi esperti del settore accessori bagno possono proporre ai propri clienti.E' questo l'obiettivo che dà il via, quattro anni fa a Monopoli, a Tacoshop , che inizia come piccola realtà pugliese gestita con passione fin dal primo giorno dall'allora venticinquenne Vito Cometa.Da quel novembre, l'azienda giorno dopo giorno conosce un percorso di crescita senza sosta e l'impegno profuso, accompagnato da una vera passione, viene ben presto ripagato: infatti, oggi Tacoshop.it è sul mercato come una solida azienda dove lavorano 13 persone con una superficie di 3000 metri quadri interamente dedicati all'arredo bagno.Ma non solo: questa nuova realtà pugliese, attenta all'innovazione e ai processi di acquisto online ma che non rinuncia alla tradizione, ha raggiunto in poco tempo un fatturato annuo che supera i 2,5 milioni.Il lavoro quotidiano messo in campo da Tacoshop ha come orizzonte il continuo miglioramento ed è guidato da valori cardine quali professionalità, affidabilità e disponibilità.Gli elementi di forza che fin dal primo giorno distinguono l'innovativa azienda di Monopoli sono la scrupolosa selezione di materiali d'eccellenza e la cura dei prodotti con il fine di offrire, a chi desidera arredare con stile un bagno classico oppure moderno, un servizio efficiente e di assoluta qualità comprensivo anche di un qualificato supporto prima e dopo la vendita.Ormai Tacoshop.it è un'autentica garanzia del settore arredo bagno, la scelta di chiunque ama la propria casa e vuole soltanto i prodotti migliori, dagli accessori al termoarredo, dal box doccia ai sanitari.E non finisce qui: la brillante storia dell'azienda in provincia di Bari continua e presto verrà inaugurata la prima sede fisica sul territorio, uno showroom di 1000 metri quadri dedicato al mondo dell'arredo bagno e non soltanto.