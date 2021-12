PNRR, Pagano (Pd): "Bene decreti MIMS, più di 180 milioni per ZES Ionica e Adriatica"

ROMA - “Continua l’attuazione delle importanti misure del PNRR in tema di trasporti e infrastrutture, con la ripartizione di 3,2 miliardi a Regioni ed Enti locali, di cui 630 milioni per favorire la competitività e lo sviluppo delle ZES.” Lo dichiara Ubaldo Pagano, Capogruppo PD in Commissione Bilancio alla Camera dei deputati.“Soddisfatto, in particolare, - continua il deputato dem - di vedere significativi finanziamenti ricadere sul territorio pugliese. Ben 83 milioni andranno a finanziare gli interventi per il rafforzamento della Zes Adriatica (Foggia-Manfredonia, Barletta, Bari-Molfetta-Monopoli, Brindisi e Lecce) e 108 per quella Ionica (Taranto e Grottaglie). Risorse fondamentali per realizzare infrastrutture per garantire collegamenti più efficienti tra le aree portuali e industriali e la rete di trasporto principale, per potenziare e digitalizzare la logistica, per effettuare lavori di efficientamento energetico e ambientale nelle aree retroportuali e in quelle industriali appartenenti alle Zes e, infine, per migliorare la resilienza e la sicurezza dell’infrastruttura per l’accesso ai porti.”