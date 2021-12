'Bnl per Telethon all'Opera', prova generale della Tosca al Petruzzelli di Bari

BARI - Anche quest’anno la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari sostiene ‘BNL per Telethon all’opera’ con la Prova Generale della ‘TOSCA’ di Giacomo Puccini – Mercoledì 15 Dicembre alle ore 20:00 – evento che celebra i 30 anni di BNL insieme alla Fondazione Telethon. Lo rende noto il Fai di Bari.Per partecipare alla serata di raccolta fondi è necessario effettuare il versamento a Telethon – dell’importo del posto scelto - successivamente con la relativa ricevuta di donazione a Telethon, sarà possibile richiedere il biglietto. La donazione consentirà di usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla legge.Per i clienti BNL è possibile scaricare un modulo apposito per comprare i biglietti, altrimenti per tutti gli altri:Le donazioni raccolte, come nelle precedenti sei edizioni, sono interamente versate a Telethon e alla ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche.Apertura del teatro dalle 19:00 per permettere il controllo dei biglietti e del Green pass nonchè di raggiungere il proprio posto prima dell’inizio dello spettacolo alle ore 20:00.