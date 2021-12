Emiliano a 'Happy times' con Don Ciotti

Emiliano ha ricordato la figura di Stefano Fumarulo, dirigente regionale prematuramente scomparso nel 2017: “Quando lui entrò nella mia stanza della Direzione distrettuale antimafia di Bari con una tesi in lingua spagnola e pretendeva che io me lo leggessi tutta, io gli regalai il libro di "Cento idee per lo sviluppo".

“Mi venne in mente - ha proseguito Emiliano - di concepire quella che poi è diventata una cosa vera, esistente al Comune di Bari quando sono diventato Sindaco, l'Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata, che poi dopo grazie a Don Luigi Ciotti abbiamo chiamato l'Ufficio per l'antimafia sociale. Quando poi alla Regione Puglia ci siamo resi conto che avevamo a disposizione i mezzi ancora superiori a quelli che avevamo nelle città, abbiamo dato vita alla Fondazione che porta il nome di Stefano, che è una grande istituzione di approfondimento di studi per mettere a punto quelle tecnologie e quelle lingue che ci servono a unire il percorso. La Regione Puglia sta investendo più di qualunque altra regione del mondo credo: 32 milioni di euro in queste attività, una somma enorme che però sta dando nerbo a tutte le cose alle quali abbiamo lavorato in questi anni”.