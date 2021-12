Quirinale: Salvini contatterà i segretari dei partiti

(via Matteo Salvini fb)





Il leader della Lega auspica che la stessa sia quanto più possibile condivisa dall'intero arco parlamentare. Il confronto fra le tutte le forze politiche per la scelta del nuovo capo dello Stato è stato auspicato anche dal leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte e dal Presidente del Consiglio Mario Draghi al termine del loro colloquio tenutosi a Palazzo Chigi nella mattinata di lunedì 13 dicembre 2021.

"Ho già contattato Berlusconi, Conte, Renzi e Letta". E' quanto rivelato da Matteo Salvini che è al lavoro per tracciare la rete dei contatti con i segretari di tutti i partiti per arrivare all'individuazione del nome da proporre al Parlamento e agli elettori regionali per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica.