Rdc: Tateo (Lega), "Nel barese truffa da oltre 1 mln, perquisiti centinaia di rumeni"

ROMA - “Ennesima truffa sul reddito di cittadinanza, abilmente scoperta dalle Forze dell’Ordine nel barese: sequestrato oltre un milione di euro e perquisiti 512 cittadini romeni, accusati di aver falsificato documenti per ottenere il contributo. Da parte nostra un plauso a uomini e donne della Guardia di Finanza, che hanno eseguito operazioni in diversi quartieri del capoluogo pugliese. Ancora una volta abbiamo una dimostrazione evidente di quanto questo sussidio venga rivisto: i soldi dello Stato devono aiutare la gente per bene e realmente bisognosa, non finire nelle mani di truffatori e soliti furbetti”. Lo dichiara la deputata pugliese della Lega,