Bari-Taranto, 29 anni dopo finisce ancora 3-1 al San Nicola

Alla luce di questa vittoria, con 40 punti il Galletto si laurea Campione d'Inverno del Girone C e con turno di anticipo si porta a +8 sull'inseguitore Palermo, sconfitto a Catania per 2-0. I rosanero ospiteranno il Bari nel confronto previsto al Renzo Barbera per le 14.30 di domenica 19 dicembre 2021, valido per l'ultima giornata del girone di andata della Serie C 2021-2022.

Corsi e ricorsi storici anche per Bari-Taranto al San Nicola. Ventinove anni dopo l'ultimo confronto disputatosi il 27 settembre 1992 sul rettangolo dell'astronave, il derby pugliese termina ancora sul risultato di 3-1 a favore dei biancorossi.