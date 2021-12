Serie A calcio femminile, la Juventus vince 2-0 a Sassuolo ed è prima

(via Juventus Women fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella decima giornata di andata di Serie A di Calcio Femminile la Juventus vince 2-0 a Sassuolo. Nel secondo tempo al 13’ le bianconere passano in vantaggio con Cristiana Girelli, colpo di testa in tuffo su cross della svedese Amanda Nilden. Al 23’ raddoppia Cristiana Girelli inzuccata da posizione favorevole.

La Juventus è prima con 30 punti. Il Sassuolo resta secondo a 24 punti. La Fiorentina supera 3-1 in casa il Pomigliano e con 12 punti fa un passo in avanti importante nella corsa verso la salvezza. La Lazio prevale 1-0 a Formello col Verona ed è penultima a 3 punti. Primo successo in campionato per le biancocelesti.